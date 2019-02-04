Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
53 dakika önce
Kırıkkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisinde yapılandığı iddiasıyla 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale merkezli Tekirdağ
, Ankara
, Tunceli
, Mersin
, Konya
, Düzce
, Balıkesir
, İstanbul
ve İzmir
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:45 Kaynak: AA
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