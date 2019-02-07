Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
1 saat önce
Kırıkkale merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Kırıkkale
merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 askeri personelden Z.E, Ö.E, M.E.A, M.E.G, M.Ü, A.Y.B. ve R.B.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.E, Ö.E. ve M.E.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.E.G, M.Ü, A.Y.B. ve R.B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TSK
'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 zanlının yakalanması amacıyla Kırıkkale merkezli Tekirdağ
, Ankara
, Tunceli
, Mersin
, Konya
, Düzce
, Balıkesir
, İstanbul
ve İzmir
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:40 Kaynak: AA
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