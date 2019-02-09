Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

1 saat önce

Kırıkkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü daha tutuklandı.

Fetö'nün
Kırıkkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü daha tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 askeri personelden F.U, G.D, İ.Y, F.T, İ.B, Ö.Ü, S.K, O.A, M.C, G.İ. ve O.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.U, G.D. ve İ.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden S.K. ve H.K'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TSK'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 zanlı, Kırıkkale merkezli Tekirdağ, Ankara, Tunceli, Mersin, Konya, Düzce, Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Kırıkkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:44:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]