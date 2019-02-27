Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

1 saat önce

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 23'ü daha gözaltına alındı.

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 23'ü daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen zanlılardan 23'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerden, 15'inin muvazzaf, 35'inin ise daha önce görevlerinden ihraç edilmiş asker olduğu öğrenildi.

Konya merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında dün, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli haklarında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 12'si gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:02 Kaynak: AA

Konya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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