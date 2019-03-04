Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

1 saat önce

Kilis merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Fetö'nün
Kilis merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kilis, Hakkari ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis merkezli 3 ilde 26 Şubat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda farklı rütbelerdeki 7 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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