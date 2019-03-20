Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon
1 saat önce
Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kayseri
merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 askeri personelin kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle örgütün "mahrem imam"ları tarafından arandığı belirlendi.
Bunlardan 17'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullardan ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç askeri personel için Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kayseri merkezli Ankara
, İzmir
, Samsun
, Erzurum
, Kahramanmaraş
, Kırşehir
, Tunceli
, Isparta
, Balıkesir
, Aksaray
, Diyarbakır
ve Van
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:51 Kaynak: AA
HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Yurdanur Güven, Gözaltına Alındı
Dolandırıcılık Çetesinin Lideri, Vergi Rekortmeni Olmuş
Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
Deprem Kahininin Türkiye İçin Yaptığı Tahmin Doğru Çıktı