Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

59 dakika önce

Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon, System.String[]
Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla kontörlü telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları belirlenen askeri personellere yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum'da yakalanan ve SEGBİS üzerinden ifadeleri alınan zanlılardan M.A. tutuklandı, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüphelilerden O.D, Ö.F.B, Y.A, B.B, C.Y. ile N.D. de salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlının ise savcılıktaki sorguları sürüyor.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 17'si hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edilmiş, 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullarla ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç olmak üzere 36 askeri personelin yakalanması için 20 Mart'ta Kayseri, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatılmış, 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:40 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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