Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

20 dakika önce

Kütahya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö'nün
Kütahya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem imamlar yapılanmasında" yer aldığı iddia edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kütahya, Ankara, Denizli, Sivas, Şanlıurfa, Hatay, Nevşehir ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf jandarma astsubaylar M.P, K.K, M.Ş, H.C, Y.K. ile uzman çavuşlar M.Ö, İ.B, H.D, B.İ. ve astsubaylıktan ihraç edilen F.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:31 Kaynak: AA
Kütahya, Güncel
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