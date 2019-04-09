Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
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Kütahya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:31 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem imamlar yapılanmasında" yer aldığı iddia edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Kütahya, Ankara, Denizli, Sivas, Şanlıurfa, Hatay, Nevşehir ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, muvazzaf jandarma astsubaylar M.P, K.K, M.Ş, H.C, Y.K. ile uzman çavuşlar M.Ö, İ.B, H.D, B.İ. ve astsubaylıktan ihraç edilen F.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
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