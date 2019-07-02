FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
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Konya merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:09 Kaynak: AA
merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK
) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis
ekipleri tarafından başlatılan operasyon devam ediyor.
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