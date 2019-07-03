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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

1 saat önce

Konya merkezli 25 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]
Konya merkezli 25 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden 10'u daha yakalandı.
Böylece gözaltı sayısı 25'e yükseldi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Konya merkezli 25 ilde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 15 şüpheli yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:20 Kaynak: AA
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