FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kütahya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı, System.String[]

Kütahya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı.


Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Aralık'taki eş zamanlı operasyonla yakalanan ve sorgulamaları nedeniyle gözaltı süresi uzatılan 9 zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muvazzaf astsubaylar M.T, Ş.Ç, V.A, S.T, T.S, A.S, H.H.K, K.A. ve A.L. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 17 Aralık'ta FETÖ'nün TSK'deki "mahrem askeri yapılanması"nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı belirlenen şüphelilere yönelik Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'daki adreslere operasyon düzenlenmişti. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak
QNB Finansbank, 27 şubesini birden kapatıyor Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu Her satırı iğrenç! Ormanlık alanda, köpeğe cinsel istismar uygularken yakalandı

Son Dakika Haberleri
05:17 Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı - Son Dakika Haber
04:45 İdlib operasyonu: Onbinlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde - Son Dakika Haber
04:04 Büyükdere Caddesinde taksi ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
03:59 Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı - Son Dakika Haber
03:44 Garajdaki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika Haber
00:52 Twitter'da 17 milyon kullanıcıyı etkileyen bir açık keşfedildi! Türkiye'den de kullanıcılar var - Son Dakika Haber
00:32 Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarına Mansur Yavaş'tan yanıt: Bunun arkasında iki kişi var - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 05:36:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]