Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasında 9 Tutuklama

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasında 9 Tutuklama

1 saat önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasında 9 Tutuklama, System.String[]
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ/PDY) TSK askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 53 askeri personelin ardışık olarak arandıkları belirlendi. Aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi. Şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 17'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı belirlendi.

Haklarında işlem yapılmayan 22'si muvazzaf, 10'u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen, 4'ü emekli ve ihraç olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında 20 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan A.S., A.Ö., M.A.V., E.B., S.Ö., U.S., Ö.B., E.Ç., D.Y., S.B., İ.Ç., Y.K., E.C.D. 5 gün sonra sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden E.C.D., E.B. D.Y., A.S., E.Ç., Ö.B., S.Ç., A.Ö. ve Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa
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