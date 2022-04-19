FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 9 yıl hapis - Son Dakika
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FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 9 yıl hapis

19.04.2022 12:01
FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 9 yıl hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık S.Y. ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Savcı, sanığın örgüte eleman kazandırmaya çalıştığını, sohbet toplantılarına katıldığını, sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandığını anlatarak, S.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık S.Y. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Esas hakkındaki mütalaayı kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdığı S.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem imamı'na 9 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 9 yıl hapis - Son Dakika
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