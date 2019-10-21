FETÖ'nün askeri okul mülakatına ilişkin 19 tutuklama

FETÖ'nün askeri okul mülakatlarında 'kod sistematiği' kullanarak, TSK'ya sızmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tespitleri ile itirafçı beyanı ve inceleme sonuçları neticesinde askeri okul mülakatlarında örgütsel 'kod sistematiği' kullanılarak, TSK'ya örgüt mensuplarının sızdırılmasına ilişkin 2013 yılında yapılanan sınavla ilgili 20 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.



Sevk edilen 20 şüpheli, ifadeleri alınan savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık' suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorguları tamamlanan 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL