Son Dakika Haberleri: FETÖ'NÜN ASKERİ OKULLARA GİRİŞ MÜLAKATLARINDA USULSÜZLÜK SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA
Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN ASKERİ OKULLARA GİRİŞ MÜLAKATLARINDA USULSÜZLÜK SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA

FETÖ'NÜN ASKERİ OKULLARA GİRİŞ MÜLAKATLARINDA USULSÜZLÜK SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA

1 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) askeri okullara giriş mülakatlarında usulsüzlük yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

FETÖ'NÜN ASKERİ OKULLARA GİRİŞ MÜLAKATLARINDA USULSÜZLÜK SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA, System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) askeri okullara giriş mülakatlarında usulsüzlük yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin olarak 2013 yılındaki sınavla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilmişti. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 19'u tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


İstanbul, DHA, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei'den İstanbul'da yeni servis merkezi
Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe! İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:53:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'NÜN ASKERİ OKULLARA GİRİŞ MÜLAKATLARINDA USULSÜZLÜK SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]