Son dakika haberleri! FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı

11.04.2022 16:38
Son dakika haberleri! FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı

Son dakika haberleri: Denizli'de FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu mahrem olduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu mahrem olduğu tespit edilen kişi tutuklandı.

Denizli'de "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yakalama emri ile aranan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir eğitim kurumlarında öğretmen olan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu mahrem olduğu anlaşılan 1 kişi yapılan operasyon sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı - Son Dakika


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