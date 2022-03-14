FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı

14.03.2022 15:25
FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında; 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren 1 kişi ile "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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