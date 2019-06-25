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'FETÖ'nün askeri yapılanması' davasında, 7 sanık için hapis istemi

19 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevliyken, FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan 19 asker hakkında savcı, mütalaasını mahkemeye sundu.

'FETÖ'nün askeri yapılanması' davasında, 7 sanık için hapis istemi, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevliyken, FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan 19 asker hakkında savcı, mütalaasını mahkemeye sundu. 4 sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu, 3 sanık için de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 
Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda subay ve astsubay olarak görevliyken, meslekten ihraç edilen 19 asker hakkında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Eski askerlere 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 7'er yıl 6'şar aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen duruşmasına, tutuksuz sanıklardan 18'i ve avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 4 sanık hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Savcı, 3 sanık için 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis isterken, diğer sanıkların da beraatini talep etti. Duruşma, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için ertelendi.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:19 Kaynak: DHA
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