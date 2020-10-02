FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 21 zanlı yakalandı - Son Dakika

Tokat merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Halen görevde bulunan 3 astsubay, 3 jandarma çavuş, bir mahrem imam, 14 de askeri okullara hazırlanan hususi öğrenci olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 kişiyi bulundukları illerde gözaltına alarak Tokat'a getirdi.