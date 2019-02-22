Fetö'nün Askeri Yapılanması Operasyonunda 16 Asker Adliyede
45 dakika önce
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Salı günü İstanbul, İzmit, Balıkesir, Yalova ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, 1 muvazzaf yüzbaşı, 14'ü muvazzaf 18 astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 19 kişiden emniyette işlemleri tamamlanan 16 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:05 Kaynak: DHA
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