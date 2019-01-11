Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Dev Operasyon: 52 Gözaltı
1 saat önce
Adana merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşıların da bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı.
Adana
merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşıların da bulunduğu 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana merkezli 20 ilde şafak vakti FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğunu şüphelilerin ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla bağlantı halinde oldukları ileri sürüldü.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:56 Kaynak: İHA
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