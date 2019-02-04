Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon: 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

15 dakika önce

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 kişi adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanması içindekilerin mahrem sorumlularla ankesörlü telefonda görüşme...

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanması içindekilerin mahrem sorumlularla ankesörlü telefonda görüşme yaptıkları tespit edilen aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu gözaltına alınan 13 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması içinde bulunanlarla mahrem sorumluların ankesörlü telefonla görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cuma sabahı Samsun merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun'un yanı sıra İzmir, Ağrı, Malatya, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon illerini kapsayan operasyonda 5'i örgütün mahrem sorumlusu astsubay, uzman çavuş ve öğrencilerden oluşan toplam 13 kişi gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 10 askeri personel bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 3 kişinin ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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