Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon
51 dakika önce
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:33 Kaynak: DHA
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