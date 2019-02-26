Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon

51 dakika önce

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 10 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Bursa ve Sivas'ta 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubayı gözaltına almak için operasyon düzenledi. Operasyonun devam ettiği bildirildi. - İzmitkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:33 Kaynak: DHA

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