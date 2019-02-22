Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyonda 16 Şüpheli Adliyede
1 saat önce
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:36 Kaynak: DHA
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