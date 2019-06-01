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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

28 dakika önce

Adana merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 26 asker adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon, System.String[]
Adana merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 26 asker adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Mayıs günü şafak vakti FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik Adana merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20'si muvazzaf toplam 27 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 16 astsubay ve 5 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasındaki kendilerinden sorumlu mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında 26 zanlı gözaltına alındı. Bu zanlılar emniyette 3 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:46 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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