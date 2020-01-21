FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı - Son Dakika

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı

18 dakika önce

Siirt'te, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı, System.String[]

Siirt'te, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin tümü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişinin yakalanması için de Siirt merkezli Bingöl, Yalova ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari zanlıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin görev dağılımı yaptıkları toplantının görüntüleri
Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının canlı kuryeliğini yapmış FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]