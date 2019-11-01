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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonlar

6 saat önce

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik üç yılda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 151 askerden 59'u tutuklandı.

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonlar, System.String[]

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik üç yılda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 151 askerden 59'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin deşifre edilip, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için üç yıldır şüpheli askerlere yönelik çalışma başlatıldı.

Sahil güvenlik, deniz, hava ve kara kuvvetleri komutanlıklarına bağlı birimlerde çalışan askerlere yönelik operasyonlarda 151 askeri personel gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18'i cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 59'u tutuklandı, 74'ü adli kontrol kararıyla salıverildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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