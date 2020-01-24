FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin... - Son Dakika

FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin...

6 saat önce

FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin..., System.String[]

FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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Son Dakika

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