FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin... - Son Dakika

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FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin...
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FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:44 Kaynak: AA
FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Son Dakika Batman'daki otogar cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi