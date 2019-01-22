Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Yargı Yapılanması Davası

Fetö'nün Askeri Yargı Yapılanması Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetö'nün Askeri Yargı Yapılanması Davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasının ardından bazı sanıklar ve avukatları, tahliyeye yönelik taleplerine ilişkin beyanda bulundu.

Duruşmaya, sanıkların beyanlarıyla devam edilmek üzere yarına kadar ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:01 Kaynak: AA

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