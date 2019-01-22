Fetö'nün Askeri Yargı Yapılanması Davası
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara
25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.
İddia makamının mütalaasının ardından bazı sanıklar ve avukatları, tahliyeye yönelik taleplerine ilişkin beyanda bulundu.
Duruşmaya, sanıkların beyanlarıyla devam edilmek üzere yarına kadar ara verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:01 Kaynak: AA
3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti
Öğrencisine Tekme Atan Öğretmene Hapis Cezası
Sibel Can'ı Dolandırmakla Suçlanan İş Adamı Şahin Mehmet Çelik Beraat Etti
Cani Kadın, İş Yerinde Doğurduğu Bebeğini Klozete Sokup Öldürmeye Çalışırken Yakalandı