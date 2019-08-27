Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında tutuklama kararı
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında tutuklama kararı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında tutuklama kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde bilirkişi raporuna ilişkin savunma yapan eski Genelkurmay Adli Müşaviri albay Muharrem Köse, operasyonel hat üzerinden mahrem imamlarla görüşme yaptığına ilişkin tespiti reddetti.

Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Köse, "Bilirkişi raporunun 75 sayfası bana ayrılmış, içerisinde ardışık ve periyodik arandığıma dair bir şey yok. Sabit ankesörlü hattan aramak suç değildir." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıkların da dava dosyasına gelen bilgi ve belgelere karşı ek savunmalarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısından görüşü soruldu.

Savcı, tutuklu sanıklar Ali Müjdat Eski, Mehmet Ali Almış, Mehmet Emin Yapar, Mehmet Oğuz Akkuş, Hayrettin Kaldırımcı ve Muharrem Köse'nin tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Sanıklar ve avukatların mütalaaya karşı diyeceklerinin sorulmasının ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, esasa hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının iddia makamına gönderilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, daha önce tutuksuz yargılanan sanıklar Yasin Akdeniz ve Nazmi Şengül'ün de tutuklanmasına hükmedildi.

Böylece dava kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 8'e yükseldi.

Davanın görülmesine 22 Ekim'de devam edilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 kişinin öldüğü vinç kazası göz göre göre gelmiş
Ölümlü iş kazası yargıda: baret takmalarını söyledim ama dinlemediler FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı Şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 23:57:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında tutuklama kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]