Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Askeri Yargı Yapılanması Davasında Ara Karar

Fetö'nün Askeri Yargı Yapılanması Davasında Ara Karar

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davada bir kişi tahliye edildi.

Fetö'nün Askeri Yargı Yapılanması Davasında Ara Karar, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davada bir kişi tahliye edildi.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatlarının talepleri ile duruşma savcısının mütalaası alındı.

Savcı, mütalaasında, tutuklu sanıklardan Mehmet Emin Yapar ile Bedrettin Özgür'ün adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını, diğer sanıkların ise tutukluk hallinin devamını istedi.

Sanık ve avukatlarının beyanlarını tamamlaması sonrası ara karar öncesi mahkeme heyeti müzakere arası verdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Bedrettin Özgür'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşmaya 19 Haziran'da devam edilmek üzere ara verildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:24 Kaynak: AA
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