FETÖ'nün askeri yargı yapılanması sanıklarına ceza yağdı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün askeri yargı yapılanması sanıklarına ceza yağdı (1) - Son Dakika

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması sanıklarına ceza yağdı (1)

14 dakika önce

FETÖ/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması sanıklarına ceza yağdı (1), System.String[]

FETÖ/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 4 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da 'örgüt üyeliği' suçundan değişen yıllarda hapis cezası verdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
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