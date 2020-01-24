FETÖ'nün askeri yargı yapılanması sanıklarına ceza yağdı (1) - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 4 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da 'örgüt üyeliği' suçundan değişen yıllarda hapis cezası verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi

10 milyon dolarlık haksız kazanca neden olan ABD'li Goldman Sachs'ın eski yöneticisi suçlamaları kabul etti!