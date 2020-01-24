FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan... - Son Dakika

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FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan...
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FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın bulunduğu 4 sanığa 'anayasayı...
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasıyla ilgili 21 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın bulunduğu 4 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 11 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan değişen oranlarda hapis cezası verdi. - ANKARA
Son Dakika Batman'daki otogar cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi