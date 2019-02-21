Fetö'nün Atatürk Havalimanı'nı İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, müşteki sıfatıyla ifade veren polis memuru Hakan Eken, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda 10 asker ile tutuklu sanık eski albay Barbaros Akça ve Süleyman adında bir albay ile karşılaştıklarını anlattı.



Askerlerin silahlarını almak için teşebbüs ettiklerinde, Süleyman adındaki kişinin "tetik düşür" emri verdiğini ancak o anda askerlerin tetik düşürmeye vakti olmadığını kaydeden Eken "Bu kişinin bedenine yapışarak silahını almaya çalıştım. Silahını vermek istemedi. O anda Barbaros Akça 'O zaman biz geri döneceğiz, ilerlemiyoruz' dedi. 'Hayır geri dönmeyeceksiniz' dedim. Bazı askerler arabaya biniyordu. Binmelerine müsaade ettim, çünkü araca binince ellerindeki G3 silahlarını kullanamayacaklardı. Süleyman adlı kişi hariç askerler araca bindi. Arkadaşlara 'Arabanın etrafını sarın, silahlarını alın' dedim. En son ben Süleyman adlı kişinin silahını aldım." ifadelerini kullandı.



Askerleri etkisiz hale getirdikten sonra işlem yapmak için polis merkezine götürdüklerini belirten Eken, şunları kaydetti:



"Gözaltılar için yeterli yerimiz olmadığından Barbaros Akça'yı bir odaya, 9 askeri ise şubenin mutfağına aldık, sabaha kadar bekledik. Aldığımız bu askerler kendilerinden çok emindi. Alçak uçuş yapan F16'lar üzerimizden geçtiğinde bazı arkadaşlar bombalanıyoruz sanıp yere yatmıştı. Bu sırada gözaltındaki askerler, soğukkanlı bir şekilde bize gülmeye başladılar. Gözlüklü bir yüzbaşı 'Biz isteseydik sizi vururduk, zaten sabaha göreceğiz neler olduğunu' dedi."



Kendileri tarafından gözaltına alınan askerleri teşhis etmesi istenen Eken, sanıklardan yalnızca Barbaros Akça'yı hatırladığını, diğerlerini teşhis edemediğini söyledi.



Eken, ifadesinin devamında, "Askerlerin teslim olduktan sonra herhangi bir pişmanlığı yoktu. Sabaha kadar beraberdik. İçlerinde Muhammed diye hatırladığım biri vardı. Bana ve arkadaşlarıma defalarca 'Benim bugün nöbet günüm değildi. Ben nereye gideceğimizi bilmiyordum. Hiçbir ilgim yok olayla' diyordu ama diğerleri, içlerindeki er dahi ne yaptığını bilen bir pozisyondaydı. Bunu vicdanen söyleme gereği duydum." şeklinde konuştu.



Polis memuru Eken, Barbaros Akça ve diğer askerlere, gözaltı işleminden önce "Biz polisiz" şeklinde uyarıda bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, "Akça ve yanındakilere defalarca 'Biz polisiz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının darbe teşebbüsü olduğu gerekçesiyle sizin hakkınızda yakalama kararı var, silahlarınızı indirin' dedik. Hatta bazı arkadaşlarımızın üzerinde çelik yelek vardı." dedi.



Duruşmaya yarın müşteki ifadesi ile sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam edilecek.

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