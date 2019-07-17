Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar
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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar

4 saat önce

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar, System.String[]
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:37 
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