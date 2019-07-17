FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında karar
4 saat önce
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:37
15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar çıktı Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor