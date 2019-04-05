Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Atm'sine Hapis Cezası

Fetö'nün Atm'sine Hapis Cezası

35 dakika önce

İzmir'de, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan örgütün arama tarama mesulü (ATM) tutuklu sanık Muhammed Karaköse, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Atm'sine Hapis Cezası, System.String[]
İzmir'de, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan örgütün arama tarama mesulü (ATM) tutuklu sanık Muhammed Karaköse, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Karaköse ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanan sanığın, örgüt mensubu esnaf ve öğrencilerden sorumlu olduğu, "Yavuz" kod adını kullandığı gibi hususları dikkate alarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan Karaköse, ByLock kullanmadığını, bölge talebe mesulü (BTM) ve ATM iddialarını reddetti.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

İzmir, Karaköse, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 16 Yıl Hapis Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var Milli Patateslerin İsmi Anketle Belirlenecek Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:45:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Atm'sine Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]