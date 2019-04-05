Fetö'nün Atm'sine Hapis Cezası

İzmir'de, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan örgütün arama tarama mesulü (ATM) tutuklu sanık Muhammed Karaköse, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan örgütün arama tarama mesulü (ATM) tutuklu sanık Muhammed Karaköse, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Karaköse ve avukatı hazır bulundu.



Duruşma savcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanan sanığın, örgüt mensubu esnaf ve öğrencilerden sorumlu olduğu, "Yavuz" kod adını kullandığı gibi hususları dikkate alarak "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan Karaköse, ByLock kullanmadığını, bölge talebe mesulü (BTM) ve ATM iddialarını reddetti.



Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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