Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Avrupa yapılanmasına ortak operasyon: 10 gözaltı
Son Dakika Güncel FETÖ'nün Avrupa yapılanmasına ortak operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

FETÖ'nün Avrupa yapılanmasına ortak operasyon: 10 gözaltı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki Avrupa yapılanması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 zanlıdan 10'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ'nün Avrupa yapılanmasına ortak operasyon: 10 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki Avrupa yapılanması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 zanlıdan 10'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

FETÖ'nün "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 10'u yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ByLock programı üzerinden yapılan yazışmalara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Dışişleri Bakanlığında halen görevde olan 5 kişi ve Bakanlıkla ilişiği kesilmiş diğer zanlılara yönelik Ankara merkezli, İstanbul ve Bursa illerinde operasyon düzenledi.

PAZARLAMACILAR GRUBUNDA OLANLAR

Soruşma çerçevesinde araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, örgütün Dışişleri Bakanlığı "mahrem imamı" E.Ş. isimli zanlı tarafından oluşturulan "Pazarlamacılar" adı altında bir ByLock grubunu tespit etti. Ele geçirilen bilgiler ışığında söz konusu gruptakilerle ilgili bilgiler Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle paylaşıldı. Kimlikler tek tek tespit edildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Zanlılar arasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlarla, önceki dönemlerde Avrupa'nın belli başlı yerlerinde büyükelçiliklerde görevi olan sonrasında Ankara'da görevine devam eden zanlılara rastlandı.

4 AYDIR YÜRÜTÜLEN GİZLİ TAKİP

Mali Şube ekiplerince, Dışişleri Bakanlığı arasında yaklaşık 4 aydır yürütülen soruşturma gizli tutuldu. Şüphelilerin arasında ByLock grubundaki herkesle irtibatı olan ve Almanya'da yaşadığı tespit edilen Alman-Türk çifte vatandaşlığı olan biri daha belirlendi. Bu zanlının da FETÖ'nün Avrupa sorumlusu olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Uzan'ın 'En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer' paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı Maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu yaptığı Doğa Koleji hakkında soruşturma başlatıldı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 20:00:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Avrupa yapılanmasına ortak operasyon: 10 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]