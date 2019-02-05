Fetö'nün Avukat Yapılanmasına İlişkin 53 Kişinin Yargılandığı Davada, Sözde "Yargıtay İmamı" Mehmet...
15 dakika önce
FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin 53 kişinin yargılandığı davada, sözde "Yargıtay imamı" Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 33 sanığın, terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin 53 kişinin yargılandığı davada, sözde "Yargıtay
imamı" Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 33 sanığın, terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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