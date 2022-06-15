İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock 'ta isimleri geçen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul , Antalya , Denizli ve Erzurum 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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