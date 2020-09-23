FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avukat yapılanmasına" yönelik İzmir merkezli 19 ilde başlatılan operasyon kapsamında 4'ü avukat 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı böylece 60'a yükseldi.

Son olarak gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün avukat olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, örgüt evlerinde kaldığı ve "mahrem imamlarla" irtibatlı olduğu değerlendirilen 66 şüpheliyi yakalamak için 19 ilde operasyon başlatılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda dün 27'si avukat, biri teğmen 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı verilen zanlılardan 5'inin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.