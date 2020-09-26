FETÖ'nün avukat yapılanmasında tutuklu sayısı 33'e çıktı - Son Dakika

İZMİR merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 36 kişiden 18'i tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son tutuklamalarla, dosya kapsamında tutuklananların sayısı 33'e yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında 32 avukat ile hala hukuk fakültesinde okuyan ya da hukuk fakültesini bitirip de başka işler yapan kişilerin de olduğu 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 Eylül'de İzmir merkezli 19 ilde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli teğmen A.A.'nın da olduğu, hukuk fakültesinde eğitim gördükleri tarihlerden itibaren örgütle irtibatlı oldukları, öğrencilik döneminde de örgütün hücre evlerinde kaldıkları, birçoğunun kapatılan Bank Asya'da hesabının olduğu tespit edilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İzmir dışındaki illerde yakalanan ve polisteki işlemleri tamamlanan 24'ü geçen günlerde adliyeye sevk edilip, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadeleri alındı. Zanlıların 15'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

?Diğer 36 şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasını ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece, dosya kapsamında 20 ilde gözaltına alınan 60 kişiden 33'ü tutuklanırken, 27'si adli kontrolle serbest bırakılmış oldu.Öte yandan, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların halen sürdüğü öğrenildi.