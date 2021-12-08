FETÖ'nün avukatlardan sorumlu "mahrem imamı"nın cezasına etkin pişmanlık indirimi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlardan sorumlu "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.G.I. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan M.G.I, daha önce etkin pişmanlık kapsamında ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Dosya kapsamındaki beyan ve teşhislerinin geçerli olduğunu belirten M.G.I, "FETÖ'ye ait ev ve yurtlarda kaldım. 2011 yılında 5 kişilik avukat grubuna yönelik sohbet toplantıları düzenledim. Bu toplantıları genelde hafta sonları yapıyorduk. Bana Numan kod adlı örgüt abisi tarafından bir telefon hattı verildi. Avukatlarla bu hat üzerinden irtibat kuruyordum. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üniversite eğitim sürecinde FETÖ'ye ait yurt ve evlerde kaldığını, Adana'da avukatlardan sorumlu "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğünü, Meryem kod adıyla sohbet toplantılarında bulunduğunu ve örgütsel faaliyetlerde gizliliği sağlamak için "patates hat" kullandığını kaydetti.

Savcı ayrıca örgütün yapısı ve FETÖ kapsamında işlenen suçlara dair bilgiler vermesi dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 15 ay hapse mahkum ettiği M.G.I'nın cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 8 ay 18 güne indirdi. Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve sanığın mevcut halinin devamına da karar verdi.