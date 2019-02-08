Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Aydın'daki "Para Kasası"Na 10 Yıl Hapis

Fetö'nün Aydın'daki "Para Kasası"Na 10 Yıl Hapis

1 saat önce

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kentteki "para kasası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Sami Solak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün Aydın'daki
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kentteki "para kasası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Sami Solak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Solak, avukatı ve yakınları katıldı.

Hakkında "örgütün para kasası" olduğu yönünde tanık beyanları bulunan Solak, suçlamaları reddetti.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını savunan Solak, "Ben hangi eylem ve olaya katıldım ki 7 aydır tutuklu yargılanıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kentteki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 64 sanık hakkında 148 sayfalık iddianame hazırlanmış, örgütün "kentteki para kasası" olduğu belirtilen firari Sami Solak, operasyonla Aydın'da yakalanmış ve dosyası ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DNA Testi Sonucu Küçük Kızı İstismar Edenin, Sapık Dayısı Olduğu Ortaya Çıktı Kendisini Hastanelik Eden Eski Eşini Duruşma Salonunda Gören Kadın Baygınlık Geçirdi

Son Dakika! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Kredilerde 7 Yıla Kadar Vade Vereceğiz Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:27:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Aydın'daki "Para Kasası"Na 10 Yıl Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]