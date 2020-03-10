FETÖ'nün Aydın ve Muğla sorumlusu İzmir'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Aydın ve Muğla sorumlusu İzmir'de yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün Aydın ve Muğla sorumlusu İzmir'de yakalandı

6 saat önce

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, Aydın'da ve Muğla'da FETÖ'nün şube sorumlusu olduğu öğrenilen, 3 yıldır aranan şüpheli, örgütün İzmir'de bulunan hücre evinde yakalandı.

FETÖ'nün Aydın ve Muğla sorumlusu İzmir'de yakalandı, System.String[]

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, Aydın'da ve Muğla'da FETÖ'nün şube sorumlusu olduğu öğrenilen, 3 yıldır aranan şüpheli, örgütün İzmir'de bulunan hücre evinde yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 3 yıldır yakalama kararı bulunan Osman F. O'nun örgütün İzmir'de bulunan hücre evinde saklandığı bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahsın FETÖ için kurban paralarının tahsilatını yaptığı, örgüte ait mağazaların Aydın ve daha sonra Muğla şubelerinin sorumlusu olduğu öğrenildi. Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen zanlı, işlemlerinin ardından Muğla TEM Şubesi ekiplerince Muğla'ya götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - AYDIN

Aydın, Muğla, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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