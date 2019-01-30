Fetö'nün Azerbaycan'daki Sorumlusu Türkiye'ye İade Edildi
2 saat önce
FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu İbrahim E., Türkiye'ye iade edildi.
FETÖ'nün Azerbaycan
'daki sorumlusu İbrahim E., Türkiye
'ye iade edildi. Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve terör örgütünün bu ülkedeki sorumlularından olan İbrahim E., iki Azerbaycanlı polis eşliğinde hava yoluyla İstanbul
'a getirildi. İbrahim E., hakkında soruşturma bulunan Ankara
'ya sevk edildi. Zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
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