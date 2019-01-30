Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Azerbaycan'daki Sorumlusu Türkiye'ye İade Edildi

Fetö'nün Azerbaycan'daki Sorumlusu Türkiye'ye İade Edildi

2 saat önce

FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu İbrahim E., Türkiye'ye iade edildi.

Fetö'nün Azerbaycan'daki Sorumlusu Türkiye'ye İade Edildi, System.String[]
FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu İbrahim E., Türkiye'ye iade edildi. Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve terör örgütünün bu ülkedeki sorumlularından olan İbrahim E., iki Azerbaycanlı polis eşliğinde hava yoluyla İstanbul'a getirildi. İbrahim E., hakkında soruşturma bulunan Ankara'ya sevk edildi. Zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Türkiye, Azerbaycan, Güncel
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