Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Azerbaycan Sorumlusu Adliyeye Getirildi

Fetö'nün Azerbaycan Sorumlusu Adliyeye Getirildi

17 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan sorumlusu olduğu belirtilen İbrahim E., Ankara Adliyesine getirildi.

Fetö'nün Azerbaycan Sorumlusu Adliyeye Getirildi, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan sorumlusu olduğu belirtilen İbrahim E., Ankara Adliyesine getirildi.

Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildikten sonra Ankara'ya getirilen İbrahim E., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. FETÖ'nün Azerbaycan sorumlusu olduğu belirtilen İbrahim E.'nin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor Aile Bakanlığının Ankara İl Müdürü, Cinsel Taciz ve Araç Yolsuzluğu Haberlerinin Ardından Görevden Alındı

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Azerbaycan Sorumlusu Adliyeye Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]