Fetö'nün Azerbaycan Yapılanmasındaki Kritik İsim Tutuklandı
23 dakika önce
FETÖ/PDY'nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan ve MİT ile Azerbaycan güvenlik güçleri iş birliğiyle yakalanarak, Türkiye'ye getirilen İbrahim Eker, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY'nin Azerbaycan
yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan ve MİT ile Azerbaycan güvenlik güçleri iş birliğiyle yakalanarak, Türkiye
'ye getirilen İbrahim Eker, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında, örgütün, Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen, kapatılan Zaman Gazetesi'nin Azerbaycan'daki matbaasının sahibi İbrahim Eker hakkında daha önce yakalama kararı çıkarıldı. MİT tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan İbrahim Eker hakkında Azerbaycan güvenlik güçlerine de bilgi verildi. MİT'in desteğiyle Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan İbrahim Eker, geçen hafta Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edildi.
Eker, Ankara Emniyet Müdürlüğü
'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Eker, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Özkan ARSLAN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:55 Kaynak: DHA
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