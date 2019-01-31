Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Azerbaycan Yapılanmasının Üst Düzey Yöneticisi Tutuklandı

Fetö'nün Azerbaycan Yapılanmasının Üst Düzey Yöneticisi Tutuklandı

1 saat önce

FETÖ/PDY'nin Azerbaycan yapılanmasının üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve MİT ile Azerbaycan güvenlik güçleri iş birliğiyle yakalanarak, Türkiye'ye getirilen İbrahim Eker, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fetö'nün Azerbaycan Yapılanmasının Üst Düzey Yöneticisi Tutuklandı, System.String[]
FETÖ/PDY'nin Azerbaycan yapılanmasının üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve MİT ile Azerbaycan güvenlik güçleri iş birliğiyle yakalanarak, Türkiye'ye getirilen İbrahim Eker, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  

Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada kapsamında, örgütün Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu belirlenen, kapatılan Zaman Gazetesi'nin Azerbaycan'daki matbaasının sahibi İbrahim Eker hakkında, daha önce yakalama kararı çıkarıldı. MİT tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan İbrahim Eker hakkında Azerbaycan güvenlik güçlerine de bilgi verildi. MİT'in desteğiyle Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan İbrahim Eker, geçen hafta Türkiye'ye getirilerek polise teslim edildi.

Eker, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Eker, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:12 Kaynak: DHA

Türkiye, Azerbaycan, Güncel
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