Son Dakika Haberleri: Fetö'nün "Bahçıvanı"Na 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Fetö'nün "Bahçıvanı"Na 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

59 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında yargılanan sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö'nün
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında yargılanan sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bahçıvan" olarak adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen sözde üst yönetici sanık Kamuran Eryiğit, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eryiğit savunmasında, tanık beyanlarını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti sanık Eryiğit'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gülen imzalı saat ele geçirilmişti

AdanaEmniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki adrese 12 Nisan 2018'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Kamuran Eryiğit ile H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Adresteki aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaportun yanı sıra örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı 4 saat ile 84 bin lira ele geçirilmişti.

Örgüt elebaşı Gülen'in "bahçıvan" diye adlandırdığı, örgütün devlete sızmak amacıyla yetiştirdiği askeri öğrencilerle ilgilenen üst yöneticisi olduğu belirtilen tutuklu Kamuran Eryiğit hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:07 Kaynak: AA

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