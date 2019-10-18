Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Bartın ve Ulus imamları yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Bartın ve Ulus imamları yakalandı

FETÖ'nün Bartın ve Ulus imamları yakalandı

44 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde Bartın il imamı ile Ulus ilçe imamı İstanbul'da yakalandı.

FETÖ'nün Bartın ve Ulus imamları yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde Bartın il imamı ile Ulus ilçe imamı İstanbul'da yakalandı.


Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY'nin sözde Bartın il imamı M.Y. ile Ulus ilçe imamı İ.K. İstanbul'da kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı. Gaybubet evlerinde kaldıkları belirlenen şüphelilerden M.Y.'nin eşi H.Y. ve kızı F.K.Y. ile İ.K.'nın eşi R.K. de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada FETÖ elebaşına ait kitaplar, yüklü miktarda döviz, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda sim kart ve flash bellek ele geçirildi. 5 şüpheli işlemleri yapılmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - BARTIN

İstanbul, Bartın, Ulus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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